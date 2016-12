Experimenteel ebolavaccin is "tot 100 procent efficiënt"

Door: redactie

23/12/16 - 02u40

Uit een grote test in Guinee is gebleken dat een experimenteel vaccin "zeer goed beschermt" tegen het dodelijke ebolavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie aangekondigd.

Na tien dagen werden geen gevallen van ebola meer geregistreerd onder de meer dan 5.000 personen die het vaccin "rVSV-ZEBOV" hadden gekregen. Het werd toegediend aan mensen die in nauw contact waren geweest met personen die gediagnosticeerd werden met ebola, aldus de WHO. Bij de mensen die het vaccin niet toegediend kregen, werden 23 ebolabesmettingen vastgesteld.



100 procent efficiënt

"Wat heel duidelijk is, is dat het vaccin zeer goed werkt en tot 100 procent efficiënt zou kunnen zijn", aldus vicedirecteur-generaal van de WHO, dokter Marie-Paule Kieny. Haar team berekende dat er tijdens een epidemie 90 procent kans is dat het vaccin een efficiëntie bereikt van meer dan 80 procent. Het is wel nog geweten of het vaccin na bijvoorbeeld zes maanden nog even goed werkt, aldus Kieny.



Vaccin

Onderzoekers zijn al 40 jaar op zoek naar een vaccin tegen ebola. Het Amerikaanse bedrijf Merck, dat de rechten voor de commercialisering van het vaccin verkregen heeft, zou rVSV-ZEBOV kunnen laten registreren vanaf 2018, nadat het een dossier indient bij de Amerikaanse en Europese autoriteiten.



In Guinee brak in 2013 een ebola-epidemie uit, die leidde tot de dood van 11.000 mensen in verschillende landen in West-Afrika.