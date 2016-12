IS executeert twee Turkse soldaten

Door: redactie

Terreurgroep Islamitische Staat heeft gisteren een video vrijgegeven waarin te zien is hoe militanten twee Turkse soldaten vermoorden door hen in brand te steken. De video werd verspreid op een moment dat de Turkse troepen en de Syrische rebellen zware gevechten voeren tegen IS in al-Bab, in het noorden van Syrië.

De video, waarin de vastgebonden soldaten onder meer hun naam zeggen, werd via verschillende socialemediakanalen verspreid, maar de authenticiteit van het filmpje kon nog niet worden bevestigd. Kort na de publicatie werden de sociale media in Turkije geblokkeerd. Dat gebeurt wel vaker wanneer er onrust is, of wanneer de autoriteiten de verspreiding van bepaalde inhoud wil vermijden.



Contact verloren

Turkije liet vorige maand weten dat het alle contact had verloren met twee soldaten die in Syrië vochten, maar het is nog niet duidelijk of het om dezelfde militairen gaat dan die in het filmpje. Het IS-persagentschap Amaq eiste de ontvoering van de soldaten eerder al op.



Grondoperaties

Turkije lanceerde in augustus grondoperaties gelanceerd in het noorden van Syrië. Daarbij kwamen al 37 soldaten om het leven. Volgens de Turkse autoriteiten werden in de afgelopen vier maanden ook al meer dan duizend IS-strijders "geneutraliseerd". Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwamen onlangs 24 burgers om het leven bij een Turkse luchtaanval op het door IS-gecontroleerde al-Bab.