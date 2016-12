Farmabedrijf Teva betaalt half miljard dollar om proces omkoopzaak te omzeilen

Door: redactie

22/12/16 - 22u15 Bron: AFP, Bloomberg

© belga.

Teva, de grootste producent van generische medicijnen ter wereld, zal aan de Amerikaanse autoriteiten 519 miljoen dollar betalen, nadat het bedrijf heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan corruptie in Rusland, Oekraïne en Mexico. Door de schikking ontsnapt Teva, dat beursgenoteerd is in de VS, aan een proces.