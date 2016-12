Drie kinderen steken BBQ aan als kachel en lopen CO-vergiftiging op

Door: redactie

22/12/16 - 20u14 Bron: NOS, 1Limburg

© thinkstock.

In de Nederlandse gemeente Stein liepen drie kinderen van een Angolees gezin dinsdag koolstofmonoxidevergiftiging op nadat ze binnen een barbecue hadden aangestoken om zich te verwarmen. De kinderen, tussen zes en veertien jaar oud, waren alleen thuis en hadden het koud en honger.

In de woning waren gas en elektriciteit afgesloten omdat het gezin een betalingsachterstand had van 1000 euro. De kinderen vonden er daarom niets beters op dan een barbecue aan te steken om het toch wat warm te krijgen.



Door de damp verloor een kind het bewustzijn en ook de twee anderen werden onwel. Zij konden nog de hulp van buren inroepen. Door hun ingrijpen konden de drie kinderen net op tijd worden gered. Het bewusteloze kind werd als eerste met spoed naar het ziekenhuis gebracht, en daarna ook de twee anderen.



De ouders, die op hun werk waren, werden ingelicht en kwam snel naar huis, zegt de woordvoerder van de brandweer. Het gezin wordt voorlopig opgevangen door kennissen in Maastricht.



Uit heel Nederland wordt hulp aangeboden. Een bedrijf uit de Noord-Hollandse provincie Wormerveer betaalde voor het gezin de openstaande schuld van 1000 euro aan energiemaatschappij Enexis. Enexis heeft bevestigd dat het huis van de familie morgenochtend weer wordt aangesloten op het netwerk. De gemeente Stein heeft daarvoor een spoedprocedure opgestart en staat in voor de extra kosten. Daarnaast krijgt het gezin ook hulp aangeboden van een budgetbeheerder.