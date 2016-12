"Laatste rebellen hebben oosten van Aleppo verlaten"

Door: redactie

Meerdere regeringstrouwe media en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten hebben vandaag gemeld dat de laatste burgers en strijders het oosten van Aleppo hebben verlaten.

"De laatste bussen met terroristen en hun gezinnen zijn in Ramoessa aangekomen", meldde de staatstelevisie. Die wijk staat onder controle van de regeringstroepen. Die maken zich op om "de overwinning in Aleppo" uit te roepen, aldus de omroep.



Ook volgens leider Ahmad Qorra Ali van de verzetsgroep Ahrar al-Cham is het laatste konvooi uit de door de rebellen gecontroleerde regio in Aleppo vertrokken.



Maar volgens woordvoerdster Ingy Sedky van het Rode Kruis is de evacuatie nog aan de gang. Er houden zich niet veel meer mensen in oost-Aleppo op. Zij sprak over enkele honderden. Of de evcuatie vandaag of morgen rond zou zijn, kon ze niet zeggen.