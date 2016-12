VS heropenen handelsoorlog over hormonenvlees

Door: redactie

22/12/16 - 19u30 Bron: Belga

© thinkstock.

De Verenigde Staten gaan het Europese verbod op de import van met hormonen behandeld rundvlees opnieuw aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie WTO. Dat heeft de Amerikaanse handelsgezant vandaag aangekondigd. Zo dreigen er opnieuw Amerikaanse invoerheffingen voor Europese producten.

Europa handhaaft al bijna dertig jaar een invoerverbod op hormonenvlees. Als tegenzet voerde Washington eind jaren negentig met toestemming van de WTO douanerechten in op een aantal Europese producten. Beide partijen bereikten in 2009 een compromis: de VS lieten nieuwe sancties vallen en de EU zou extra tariefvrije import toestaan van Amerikaans vlees dat niet met hormonen is behandeld.



In een mededeling beschuldigt de Amerikaanse handelsgezant de Europeanen er nu van geen woord te houden. Volgens Washington was voorzien om de zaak te regelen in het kader van de onderhandelingen over het Europees-Amerikaans handelsverdrag TTIP, maar de vertraging in die onderhandelingen beweegt de Amerikanen ertoe "nu tot actie over te gaan".



Met de lancering van een nieuwe procedure bij de WTO hopen de Amerikanen de Europese Commissie terug naar de onderhandelingstafel te dwingen om een toegang tot de Europese markt te forceren. Tegelijkertijd start in de VS een openbare consultatieronde die kan uitmonden in nieuwe sancties, met hogere tarieven voor de invoer van Europese producten.



"Amerikaanse landbouwers produceren van het beste rundvlees ter wereld, maar beperkende maatregelen van de Europese Unie ontzeggen de Europese consumenten toegang tot Amerikaans rundvlees aan betaalbare prijzen", zo stelt minister van Landbouw Tom Vilsack in de mededeling van de US Trade Representative.