Poetin beveelt versterking nucleaire capaciteit tegen Amerikaans rakettenschild

Door: redactie

22/12/16 - 13u03 Bron: Belga

Russisch president Vladimir Poetin is ongerust over de ontplooiing door het Pentagon van een rakettenschild in Roemenië en Polen. © ap.

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag de versterking bevolen van de Russische nucleaire strijdkrachten in 2017, om zo de capaciteit te hebben elk rakettenschild te doorbreken. Washington wil zo'n schild inzetten in Oost-Europa.

Het Russische staatshoofd kondigde al in juni vorig jaar aan dat de kernstrijdkrachten over meer dan 40 nieuwe intercontinentale raketten zullen beschikken, ook om "de meest gesofisticeerde luchtverdedigingssystemen" te doorbreken. Dat is het antwoord van Poetin op het Amerikaanse project om zware wapens in Oost-Europa te plaatsen.



Roemenië en Polen

Rusland is ongerust over de ontplooiing door het Pentagon van onderdelen van het rakettenschild in Roemenië en Polen. Volgens Moskou is dat gericht tegen zijn capaciteit van nucleaire ontrading. Washington verzekert nog steeds dat het schild Europa moet beschermen tegen een "eventuele Iraanse dreiging".



"We moeten aandacht schenken aan eender welke verandering in het machtsevenwicht en politiek-militaire situatie in de wereld, vooral aan de Russische grenzen", aldus Poetin. Rusland moet zijn plannen op tijd kunnen wijzigen "om potentiële bedreigingen tegen ons land te elimineren".



De Russische nucleaire strijdkrachten bestaan uit strategische bommenwerpers, intercontinentale ballistische raketten en kernonderzeeërs. De modernisering ervan is volgens Poetin voor "60 procent" voltooid.