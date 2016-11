Toeriste maakt dodelijke val van 100 meter diep tijdens wandeltocht op Madeira

Bewerkt door Eric Belsack

27/11/16 - 17u20 Bron: Diário de Notícias

Een beeld van een verraderlijke passage op de Levada do Norte. © kos.

Een Britse toeriste is gisteren om het leven gekomen tijdens een wandeltocht op het eiland Madeira. De 43-jarige vrouw stortte honderd meter de dieperik in langs de populaire route van de Levada do Norte.