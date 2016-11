Lokale koning opgepakt na gevechten waarbij 55 doden vielen in Oeganda

Door: redactie

27/11/16 - 16u01 Bron: AFP

Koning Charles Wesley Mumbere en zijn gemalin. © Red Pepper Uganda.

De Oegandese politie heeft in het westen van het land een lokale koning opgepakt. Agenten bestormden zijn paleis nadat bij voorgaande gevechten 55 doden vielen. Bij de gevechten waren de ordetroepen slaags geraakt met separatistische opstandelingen die verbonden zouden zijn aan de vorst, meldt de politie.

Veertien agenten en 41 opstandelingen kwamen om het leven bij de gevechten in de stad Kasese tussen de ordetroepen en de wacht van de koning van Rwenzururu en separatistische militanten.



President Yoweri Museveni had eerder vandaag nog contact gezocht met koning Charles Wesley Mumbere. Hij riep hem op om zijn koningswacht te ontmantelen. Die strijders maken deel uit van een beweging die streeft naar de oprichting van de 'republiek Yira' in de grenszone van West-Oeganda en een deel van Noord-Kivu in buurland Congo. De woordvoerder van de reeds decennialang heersende Museveni claimt dat de traditionele koning de eisen afgeketst zou hebben, waarna de bestorming volgde.



Charles Wesley Mumbere zal naar de hoofdstad Kampala gebracht worden en zal zich moeten verantwoorden voor het aanzetten tot geweld, aldus de woordvoerder.