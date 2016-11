"De enige keer dat ik mijn zoon kon vasthouden": Laura beschrijft vreselijkste moment uit haar leven in blog

Sven Van Malderen

"Ik hield je in mijn armen, ik kuste je zachte, roze lippen. Ik duwde mijn neus tegen je wangen en je perfecte oortjes. Ik ademde elk stukje van jou in. Het is zo verdomd lastig om je te laten gaan." Zo omschrijft Laura Sheehan het enige contact die ze met haar tweede zoon zou hebben. Baby Beau werd "slapend geboren", zoals ze het zelf noemt. Zijn hartje was gestopt met kloppen toen ze al hoogzwanger was.

De vrouw was net van Australië naar Frankrijk verhuisd zodat haar partner Brett daar aan de slag kon bij een rugbyteam. Een broertje voor Brody had hun leven compleet moeten maken, maar het lot besliste er twee jaar geleden anders over. Nu vertelt ze in haar blog uitgebreid over het verdriet en de pijn die ze toen voelde.



"We waren naar Ikea geweest" klinkt het. "Ik hield mijn armen rond mijn buik en hij dartelde heen en weer. Krachtig en speels, alsof hij het leuk vond. Dat was de laatste keer dat ik hem écht voelde bewegen."



"De uren gingen voorbij en ik besefte steeds meer dat hij geen teken van leven meer gaf. Geen schop meer tegen mijn buik of schouders die van plaats veranderden, geen elleboog tegen mijn ribben of voetjes die aan het peddelen waren." © Laura Sheehan.

"Schreeuwde het uit van ongeloof"

Laura en Brett probeerden alles wat ze konden om hun kindje te doen kronkelen, maar het bleef verdacht stil. "Toen ik rechtstond, voelde ik vanbinnen een logge rolbeweging. Levenloos als het ware, het voelde niet juist. Ik trachtte het voorval uit mijn hoofd te zetten. Wilde ik de realiteit niet zien of wilde ik blijven hopen? Ik zag er zelfs een geruststelling in, hij zou wel oké zijn."



Maar de twijfel bleef. "Ik herinner me nog dat emotionele gesprek met mijn moeder, die in Australië zat. Ze maakte zich zorgen en gaf me de raad om meteen naar een dokter te gaan. Mijn antwoord loog er niet om. 'Ik weet al dat ik hem kwijt ben'."



Laura liet een scan nemen in het ziekenhuis, voor het eerst zou ze haar zoon te zien krijgen. "Ik zag zijn gezicht, zijn armen en zijn beentjes, maar mijn blik bleef rusten op zijn borstkas. Het wit lichtje knipperde niet. Mijn hand werd vastgenomen, de dokter keek droevig en zei dat er geen hartslag was. Ik schreeuwde het uit van ongeloof. Mijn man riep luid 'nee!' en viel op zijn knieën. De manier waarop hij dat ene woord uitbracht, zit voor eeuwig in mijn geheugen gegrift." © Laura Sheehan.