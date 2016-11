Vrouw van woordvoerder Poetin schaatst in Holocaust-thema op tv

(sam)

27/11/16 - 13u23 Bron: Jerusalem Post

video Olympische schaatskampioene Tatiana Navka en haar schaatspartner Andrew Burkovsjy hebben monden doen openvallen op de Russische tv. Niet alleen door hun prestatie, maar vooral door het thema van hun opvoering: de Holocaust. Bovendien is Navka getrouwd met een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

Vooral in Israël wordt vol onbegrip gereageerd op de uitzending van 'Ice Age', waarin de schaatsers een gevangeniskostuum van een concentratiekamp droegen, compleet met davidster. Ze schaatsten op het nummer 'Beautiful that Way' van de Israëlische zangeres Noa, dat het themanummer is van het Italiaanse Holocaustfilm 'La vita è bella'.

Dansprogramma

Het is niet de eerste keer dat in Rusland iemand de Holocaust een geschikt thema vindt voor tv-entertainment. De Russische versie van 'Dancing with the stars' voerde in april een naziofficier op die op zoek was naar een jong joods meisje dat zich verschool achter een piano.