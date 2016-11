Aanslag IS verijdeld in Indonesië

Door: redactie

De Indonesische politie heeft drie verdachten ingerekend die een aanslag beraamden op overheidsgebouwen en op de ambassade van Myanmar in de hoofdstad Jakarta. Dat kondigde de politie vandaag aan. Tegelijkertijd rijst er steeds meer protest tegen het geweld van het leger tegen de Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar.

Myanmar, het vroegere Birma, voert volgens een VN-vertegenwoordiger in buurland Bangladesh een campagne van "etnische zuivering" tegen de islamitische Rohingya-minderheid. De afgelopen weken vluchtten duizenden gezinnen voor het geweld van het leger naar Bangladesh. De vluchtelingen spreken van groepsverkrachtingen, foltering en moordpartijen. In verschillende Aziatische hoofdsteden kwamen vrijdag duizenden moslims de straat op om tegen het geweld te protesteren.

Filipijnen

Ook op de nabije Filipijnen is er een grootschalige legeroperatie gaande tegen de Maute, een islamitische groepering die eveneens gelieerd is aan IS. Vijftig tot honderd strijders zijn door het leger omsingeld in Butig, een afgelegen zuidelijke stad waar moslims in het overwegend katholieke land in de meerderheid zijn. De 17.000 inwoners sloegen op de vlucht. De actie volgde op de arrestatie vorige maand van drie verdachten van een bomaanslag op Mindanao, waarbij vijftien doden vielen.