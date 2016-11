"Meer dan 400 burgers vorige nacht gevlucht uit rebellenwijken Aleppo"

Door: redactie

Meer dan 400 burgers zijn vorige nacht weggevlucht uit de omsingelde rebellenwijken in het oosten van Aleppo. Ze trokken richting Hanano, de grootste rebellenwijk in het oostelijke stadsdeel die de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad gisteren heroverd hebben op de rebellen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die vanuit Groot-Brittannië het Syrische conflict opvolgt.

Anderzijds vluchtten honderden anderen dieper het rebellengebied in. Er is ook sprake van een dertigtal families die naar een district in handen van Koerdische strijders vluchtten.



De herovering van Hanano kan een belangrijke doorbraak vormen voor het Syrische regime in de strijd om Aleppo, de grootste stad van het land. Volgens het Observatorium hielden de gevechten 's nachts aan in de naburige wijken Haydariyé en Sakhour. Die wijken worden ook bestook met artillerie. De regimepers, die de zege bewierookte, sprak eveneens van nieuwe terreinwinst.



Acht van negen ziekenhuizen buiten strijd

Volgens het Observatorium lieten gisteren minstens 18 burgers het leven bij de beschietingen door het leger. Dat zou het aantal burgerslachtoffers sinds de start van het regeringsoffensief op 15 november op 219 brengen. Onder hen zaten ook 27 kinderen. Anderzijds dreven de rebellen gisteravond hun beschietingen op westelijke wijken op, met minstens vier burgerslachtoffers en tientallen gewonden tot gevolg.



Volgens Artsen zonder Grenzen zijn in Oost-Aleppo acht van de negen ziekenhuizen buiten strijd na bombardementen door het regime en bondgenoten. Het Rode Kruis zei onlangs dat in het omsingelde gebied de voedselvoorraden aan het opdrogen zijn. Er zouden zich zowat 250.000 burgers in het gebied bevinden. Sinds maart 2011 eiste het conflict al meer dan 300.000 doden.