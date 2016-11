Zwitsers spreken zich in referendum uit over kernuitstap

Door: redactie

27/11/16 - 10u21 Bron: Belga

De kerncentrale van Gösgen in het noorden van Zwitserland. © afp.

Zwitserland In Zwitserland is vandaag om 8 uur een volksraadpleging opgestart over de kernuitstap. De Zwitsers beslissen er of het land tegen 2029 al zijn vijf kerncentrales stillegt. Deze namiddag zou het resultaat bekend moeten zijn.

Het initiatief voor het referendum komt van de Groene Partij. Zij pleit voor een geprogrammeerde kernuitstap, waarbij alle kerncentrales binnen een periode van maximaal 45 jaar stilgelegd moeten worden.



Als het referendum een 'ja' oplevert, worden de drie oudste kernreactoren - Beznau I, Beznau II en Mühleberg - volgend jaar al stilgelegd. De reactor van Gösgen zou volgen in 2024 en die van Leibstadt in 2029. Beznau I, opgestart in 1969, is 's werelds oudste nog operationele kernreactor.



Op basis van de peilingen wordt een nek-aan-nekrace verwacht tussen voor- en tegenstanders. Deze laatsten wijzen er onder meer op dat er in afwachting van voldoende alternatieve energie elektriciteit zal moeten worden ingevoerd van Franse of Duitse kern- of steenkoolcentrales. Een te vroege uitstap zou het Alpenland miljarden kunnen kosten, klinkt het.



De Zwitserse regering heeft na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 principieel beslist om uit kernenergie te stappen. Daarbij werd er echter geen deadline opgesteld.