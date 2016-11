Deze moedige tieners maken kans op de kindervredesprijs

Door: redactie

27/11/16 - 09u33 Bron: ANP

Muzoon Almellehan spreekt de pers toe in 2015. © reuters.

Drie kinderen maken eind deze week kans op de Internationale Kindervredesprijs. Zij hebben "de rechten en positie van kinderen op unieke en tastbare wijze verbeterd'', stelt de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. De prijs wordt vrijdag uitgereikt aan de twaalfjarige Divina Maloum uit Kameroen, Kehkashan Basu (16) uit de Verenigde Arabische Emiraten of de achttienjarige Syrische Muzoon Almellehan.

Muzoon werd voorgedragen door niemand minder dan Nobelprijswinnares Malala Yousafzai, die zelf ook al eens de kindervredesprijs in ontvangst mocht nemen. Muzoon ontvluchtte haar verscheurde vaderland drie jaar geleden met haar familie. In een vluchtelingenkamp in Jordanië begon ze zich in te zetten voor beter onderwijs voor de meisjes in het kamp en tegen het uithuwelijken van heel jonge meisjes. Ze ging daarvoor van tent naar tent om met kinderen en ouders te praten. Muzoon en haar familie wonen inmiddels in Groot-Brittannië.



Divina begon in Kameroen de vredesbeweging 'I am standing up for peace', omdat ze om zich heen de gevolgen van extremistisch geweld zag. Ze praat met leeftijdgenoten over de gevaren van geweld en radicalisering en heeft in eigen land zo al 5000 kinderen bereikt. Ze hoopt dat ze door haar nominatie voor de kindervredesprijs haar boodschap ook internationaal kan gaan uitdragen.



Kehkashan begon al op haar achtste een actie voor de recycling van afval in Dubai. Vier jaar geleden richtte ze de organisatie Green Hope op, waarmee ze afvalinzamelingsacties, schoonmaakacties op stranden en bewustwordingscampagnes organiseert. Green Hope werkt inmiddels in meer dan tien landen met ruim duizend jonge vrijwilligers.



De winnaar krijgt de prijs uit handen van Muhammad Yunus, de grondlegger van het microkrediet die in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg "voor zijn inspanningen om economische en sociale ontwikkelingen van onderop mogelijk te maken."