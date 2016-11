Fransen kiezen vandaag rechtse presidentskandidaat

Door: redactie

27/11/16 - 08u47

François Fillon en Alain Juppé. © AP/EPA.

Franse verkiezingen In Frankrijk zijn vanmorgen om 8 uur de stembureaus geopend voor de tweede ronde van de strijd om de presidentskandidatuur bij de rechtse conservatieve partij Les Républicains. Twee ex-premiers, François Fillon en Alain Juppé, strijden om de nominatie.

De 62-jarige Fillon is de favoriet. Hij had vorige week in de eerste ronde een ruime voorsprong op de 71-jarige Juppé. Fillon haalde 44 procent van de stemmen, Juppé 28 procent. Gewezen president Nicolas Sarkozy werd in de eerste ronde al uitgeschakeld.



De stembureaus worden om 19 uur gesloten. In de loop van de avond zou duidelijk moeten zijn wie de winnaar is.