Zware regenval veroorzaakt chaos in Athene

Door: redactie

27/11/16 - 10u20 Bron: Belga

Archieffoto. © reuters.

Zware regenval en hagel hebben vorige nacht grote schade aangericht in de Griekse hoofdstad Athene. Er ontstond ook verkeerschaos.

De hulpdiensten moesten honderden keren uitrukken om mensen uit hun auto te bevrijden en woningen leeg te pompen.



In twee stadsdelen is er vanmorgen geen stroom en in het westen van de stad staan belangrijke wegen onder water.



Voor de boeren was de regenval wel een zege. Tot gisteren was er een zomers weertje met temperaturen tot 22 graden, maar ook droogte. In verschillende regio's waren bosbranden uitgebroken.