Worden socialistische voorverkiezingen strijd tussen Hollande en Valls?

Door: redactie

27/11/16 - 04u22 Bron: Belga

De Franse president François Hollande met zijn premier Manuel Valls. © afp.

Franse verkiezingen De Franse premier Manuel Valls sluit niet uit dat hij het tegen president François Hollande zal opnemen bij de socialistische voorverkiezingen in de aanloop naar de presidentsverkiezing van 2017. Dat heeft hij gezegd in een interview met de krant Le Journal du Dimanche, waarin hij ook waarschuwt voor een "mechanisme" dat links volgend jaar naar een nederlaag dreigt te leiden.

"Iedereen moet de zaken op een verantwoordelijke manier overschouwen. Ik ga mijn beslissing op een gewetensvolle manier nemen. Wat er ook gebeurt, de werking van de staat zal me altijd interesseren", aldus Valls, die toevoegt dat het "een kwestie van dagen is" vooraleer hij zijn beslissing neemt. Kandidaten van de socialistische partij hebben tot 15 december om zich te melden.



Mechanisme doorbreken

"Ik wil het mechanisme doorbreken dat ons naar de nederlaag zal leiden, in tegenstelling tot de verwarring, de twijfel, de teleurstelling en het idee dat links geen enkele kans heeft", aldus Valls op de vraag of de kandidatuur van president Hollande voor de verkiezing een dynamiek zou creëren. "Ik heb een relatie van respect, vriendschap en loyauteit met de president. Loyauteit sluit echter geen franchise uit. Het is belangrijk om te beseffen dat de context in de afgelopen weken gewijzigd is", aldus Valls nog.



Chaos

Valls verklaart bovendien dat de recent gepubliceerde boek met onthullingen van Hollande aan journalisten van de krant Le Monde, "veel chaos heeft veroorzaakt bij links". "Als regeringsleider is het dus mijn taak om rekening te houden met dat klimaat", aldus de eerste minister. De socialistische voorverkiezingen vinden plaats op 22 en 29 januari. Ze "moeten een boost geven, hoop geven. We moeten ons voorbereiden op de confrontatie. Ik bereid me voor, ik ben er klaar voor", aldus Valls nog.



Presidentsverkiezingen

Hollande beloofde eerder om op 10 december bekend te maken of hij zich kandidaat stelt voor de voorverkiezing. De presidentsverkiezingen vinden plaats op 23 en 7 mei. Later vandaag weten we wie de kandidaat wordt voor Les Républicains: François Fillon of Alain Juppé.