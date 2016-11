Oegandese militanten en veiligheidsdiensten slaags: minstens 14 doden

Door: redactie

27/11/16 - 01u55 Bron: Belga

Duizenden mensen wonen de kroning van koning Charles Wesley Mumbere bij als koning van Rwenzururu in Kasese in West-Oeganda in oktober 2009. © ap.

Bij gevechten tussen de veiligheidsdiensten en de militanten die trouw zijn aan de traditionele koning, zijn in de regio Rwenzururu in Oeganda minstens veertien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

"Sinds donderdag zijn veertien mensen, onder wie twee politieagenten, omgekomen nadat de militie een post van de politie aanviel. Donderdag kwamen vier militieleden om, en tijdens gevechten zaterdag werden acht militieleden gedood", aldus de woordvoerster van de lokale politie Lydia Tumushabe. "Vier politieagenten en een soldaat raakten gewond toen de veiligheidskrachten de militieleden wilden ontwapenen."



Volgens een woordvoerder van de Oegandese regering strijdt de militie voor een eigen onafhankelijk republiek. "Deze militanten hebben kampen opgezet in de bergen van Rwenzori", van waar ze aanvallen uitvoeren tegen installaties van de overheid, aldus Shaban Bantariza. Volgens hem zijn de leden van de militie "voormalige en huidige lijfwachten van het koninkrijk van Rwenzururu". Zaterdagavond werd de toegang naar de stad Kasese, waar de koning woont, afgesloten.



Conflict

Het conflict in de zone, die grenst aan de Democratische Republiek Congo, ging van start toen de separatistische beweging van Rwenzururu in 1962 haar eigen koninkrijk uitriep, om zichzelf zo los te maken van de macht van het koninkrijk Toro, dat dominant is in de regio. Na jaren van geweld legde de beweging in 1982 de wapens neer, in ruil voor een vorm van lokale autonomie.



President Yoweri Museveni erkende het koninkrijk officieel in 2009, maar toch zijn er nog opflakkeringen van geweld in de regio. Tussen februari en maart 2016 kwamen nog een vijftigtal mensen om het leven bij gevechten tussen de politie en rebellen.