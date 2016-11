Amerikaanse kopers smijten met miljarden op Black Friday

Door: redactie

De Amerikaanse consumenten hebben hun traditionele koopwoede op Thanksgiving en Black Friday royaler dan ooit getoond. In totaal gaven ze 5,3 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) uit. Dat is 18 procent meer dan vorig jaar, becijferde het softwarebedrijf Adobe Systems Inc.