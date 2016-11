Man met mes duwt vier vrouwen op sporen in station Melbourne

(sam)

27/11/16 - 07u23 Bron: ABC Online, The Australian, Herald Sun

Het station van Glenhuntly. © kos.

In het Australische Melbourne heeft een man enkele vrouwen aangevallen in een treinstation. Hij zwaaide met een mes en duwde zijn slachtoffers van het perron op de treinsporen. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis.

De aanval vond vanochtend plaats in het station Glenhuntly. Volgens de politie viel een man vrouwen aan rond 11 uur en stak hij met een mes in een handtas van een van hen. Zijn mes zou zijn afgebroken, waarna hij vier vrouwen aanviel en hen van het perron op de sporen duwde of sloeg. Een vijfde slachtoffer kon ontkomen. De dader was net afgestapt uit een trein die in de richting van de stad reed. Lees ook Zes Australiërs zwaargewond door poging zelfverbranding

Ernstige verwondingen Witness Kelly says man pushed a woman onto tracks, right in the path of an oncoming train.. #glenhuntly #7NewsMelb pic.twitter.com/Mv4gUfQl98 — Kristy Mayr (@KristyMayr7) Sun Nov 27 00:00:00 MET 2016 Sergeant Jaon Venturoni van de politie zegt aan ABC Online dat twee slachtoffers van 81 en 75 naar het ziekenhuis moesten met ernstige maar niet-levensbedreigende verwondingen. Hij spreekt van mogelijke breuken, heupfracturen en hoofdkwetsuren. "Het was een heel ernstig incident en kon hebben geleid tot de dood van die dames", zegt hij. Twee andere vrouwen van 25 en 36 liepen lichtere verwondingen op.



Een van de vrouwen, Kelly Wang, vertelt aan ABC dat de trein niet ver van het station was toen de slachtoffers werden geduwd. "De man was heel groot en sterk", zegt ze. "Ik kon vluchten maar een andere vrouw niet, waarna hij de vrouwen op de sporen gooide. Ik verschool me bij de vuilnisbak en zag de man in het station gaan om een andere vrouw te vangen. Ze zegt nog dat de aanvaller kalm was en geen woord sprak. Witnesses speak with police after a man attacked 4 people at #Glenhuntly, including a woman in her 80's.. #7NewsMelb pic.twitter.com/MKOBpRXRMU — Kristy Mayr (@KristyMayr7) Sun Nov 27 00:00:00 MET 2016

Tegenstrijdige berichten Man "was calm" as he pushed 3 people into train tracks & punched an elderly woman in the head.. @7NewsMelbourne pic.twitter.com/XCU18T0hjX — Kristy Mayr (@KristyMayr7) Sun Nov 27 00:00:00 MET 2016 Over het incident circuleren tegenstrijdige berichten. The Australian meldt dat een vrouw van in de 80 verwondingen opliep aan haar hoofd en benen, terwijl een slachtoffer van in de 60 gewond werd aan haar gezicht. Volgens Leader Newspapers sloeg de man een vrouw tegen het hoofd en sloeg hij ook haar kind.



Een getuige die op de trein zat, zag alles gebeuren. "Ik sprong eruit en begon op hem te roepen. Hij maakte zich uit de voeten", vernam The Herald Sun van Alfred, die zijn achternaam niet gaf. "Hij wilde alleen kwetsbare mensen treffen. Hij wilde niemand confronteren die iets kon terugdoen." Alfred zegt nog dat het kind, dat een jaar of zeven à acht was, niet weende.



Channel 7 meldt nog dat de man "kalm" was toen hij drie mensen op de drukke treinsporen duwde, waarna hij een oudere vrouw tegen het hoofd sloeg. Een getuige vertelt dat de man een vrouw op de sporen duwde "recht in de baan van een aankomende trein".