Syrisch leger verovert grootste rebellenwijk van Oost-Aleppo

27/11/16 - 05u00 Bron: Belga

Het Syrische leger heeft gisteren de grootste wijk van het door rebellen gecontroleerde Oost-Aleppo heroverd. Dat melden de officiële Syrische media. Zowel de staatstelevisie als het staatsagentschap Sana meldt dat de wijk Massaken Hanano "volledig onder controle" van het leger is. Soldaten zijn de wijk van de stad in Noord-Syrië aan het uitkammen op zoek naar mijnen, aldus Sana.

Het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bevestigt de successen van het regeringsleger. Het leger en de geallieerde milities lanceerden zaterdagavond bovendien een offensief tegen de wijken Sakhour en Haydarieh, ten westen en ten zuiden van Hanano, waar vermoedelijk 250.000 tot 300.000 burgers vastzitten, aldus het Observatorium. De ontwikkelingen, de snelste overwinningen van het leger in Aleppo dit jaar, kunnen leiden tot een opsplitsing van het door de rebellen bezette oostelijke deel van Aleppo, of het bezette gebied aanzienlijk doen krimpen.

Nauwelijks humanitaire hulp

Oost-Aleppo is zwaar verwoest door luchtaanvallen door de regeringstroepen en inwoners maken melding van een gebrek aan basisvoorzieningen, zoals voedsel, water, elektriciteit en geneesmiddelen. Volgens hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen zijn acht van de negen ziekenhuizen in het bezette deel van de stad bovendien niet meer functioneel, terwijl ze het contact verloren heeft met het enige overgebleven ziekenhuis.



Volgens Unicef leven er nog zo'n half miljoen kinderen in het belegerde deel van Syrië, van wie alleen al in Oost-Aleppo zo'n 100.000. Zij zijn volledig afgesloten van humanitaire hulp.