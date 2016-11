Campagneteam Clinton steunt hertellingen, Trump noemt ze 'oplichterij'

Door: redactie

26/11/16 - 20u33 Bron: Belga, Reuters

© reuters.

Verkiezingen VS Het campagneteam van de verliezende presidentskandidate Hillary Clinton steunt de door presidentskandidate Jill Stein geëiste hertelling van de stemmen in de Amerikaanse deelstaten Wisconsin, Pennsylvania en Michigan. Dat deelde raadgever Marc Erik Elias van dat team mee. De Democraten willen aldus "actief meewerken" aan het initiatief van Stein, kandidate voor de Green Party. President-elect Donald Trump noemt de hertellingen 'a scam' - oplichterij dus.

In Wisconsin gaat de hertelling al zeker door, en Jill Stein plant hetzelfde in de twee andere staten. In die drie staten ging de overwinning (en dus alle kiesmannen, in totaal 46) op 8 november naar Donald Trump. Om alsnog zegevierend uit de (stem)bus te komen, moet blijken dat de hertelling in alle drie een zege van Clinton oplevert. Veel illusies maakt het campagneteam van Clinton zich niet. Elias zei dat de steun louter in functie van het goed functioneren van de democratie is. Hij zei dat de Democraten "de plicht hebben tegenover de 64 miljoen Amerikanen die voor Clinton hebben gekozen" om aan het hertellingsproces deel te nemen.

Trump: "Oplichting" en "belachelijke hertelling"

'Dit is oplichterij door de Green Party in een verkiezing waarin het verlies al werd toegegeven' Donald Trump

President-elect Donald Trump is niet opgezet met de hertellingen van de stemmen. Hij noemt de vraag tot hertelling van de Green Party "oplichterij", zo meldt persagentschap Reuters.



"Dit is oplichterij door de Green Party in een verkiezing waarvan het verlies al werd toegegeven. De resultaten van de verkiezing moeten gerespecteerd worden, in plaats van uitgedaagd en misbruikt. En dat is net wat Jill Stein (de leider van de Green Party, nvdr) nu doet", zegt Trump in een mededeling.



"Deze hertelling is gewoon een manier voor Jill Stein, die minder dan één procent van de stemmen kreeg en in vele staten niet eens op het stembiljet stond, om haar koffers met geld te vullen. Het merendeel daarvan zal ze zelfs nooit uitgeven aan deze belachelijke hertelling."