Kenneth (80) staat elke dag alleen aan de kant van de weg, de reden zal je hart breken

redactie

26/11/16 - 20u25

© GoFundMe.

Deze foto van een man aan de kant van de weg gaat de wereld rond, omdat het verhaal erachter duizenden mensen beroert. De 80-jarige Kenneth Smith verkoopt al jaren aanmaakhout aan voorbijgangers, maar hij was niet altijd alleen. Tot voor kort week zijn vrouw Helen niet van zijn zijde, maar nu ze de strijd tegen kanker verloren heeft, blijft Kenneth alleen achter.

Kenneth met zijn voorraad aanmaakhout © Facebook.

Jessica Pittman maakte de foto en deelde hem op Facebook, omdat ze zo ontroerd was door het verhaal van de bejaarde man aan de kant van de weg. De Amerikaanse uit Mississippi was de man namelijk al vaak tegen het lijf gelopen, maar telkens werd hij vergezeld door zijn echtgenote. Het koppel verkocht aanmaakhoutjes voor 5 dollar per stuk om zo de ziekenhuisrekening van Helen te kunnen betalen.



Sinds kort staat Kenneth alleen aan op een kruispunt nabij New Orleans. Hij verkoopt nog altijd aanmaakhoutjes voor 5 dollar, maar Helen is er niet meer bij. Ze verloor de strijd tegen kanker, maar de rekeningen moeten nog altijd worden betaald. Daarom keert Kenneth elke dag terug naar dezelfde plek om wat geld te verdienen.