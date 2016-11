Nederland in de greep van vogelgriep: 190.000 eenden geslacht

Door: redactie

26/11/16 - 18u22 Bron: Belga

© wakkerdier.nl.

In het Nederlandse Biddinghuizen is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd, meldt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken vandaag. In totaal gaat het om circa 180.000 vleeseenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met 10.000 eenden preventief gedood, omdat deze in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen.