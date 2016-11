Zweden verlaagt belasting op herstellingen

Door: redactie

26/11/16 - 16u18 Bron: Belga

© Thinkstock.

Met een verlaagde belasting op reparaties wil de roodgroene regering van Zweden de 'wegwerpmaatschappij' een halt toeroepen. Buiten die milieudoelstelling hoopt de Zweedse regering ook op bijkomende jobs.

Het voorstel is een onderdeel van de begroting die in december door het parlement moet. Als de volksvertegenwoordigers instemmen, treedt op 1 januari een groter pakket in werking dat het consumentengedrag moet veranderen.



Het voorstel voorziet een halvering van de btw van 25 naar 12 procent bij de herstelling van fietsen, kledij en linnen of schoenen. Wie een hersteller in huis haalt om de wasmachine of een ander huishoudtoestel te herstellen, zal indirect minder betalen. Hier voorziet de regering-Löfven een belastingkrediet op de betaalde werkuren.



"Het zal een aansporing zijn om voorwerpen te laten herstellen, in plaats van ze weg te werpen en iets nieuws te kopen", aldus Per Bolund, minister van Consumentenzaken. Voorts wil de Zweedse regering de handel in tweedehandsgoederen en autodelen stimuleren.



De belastingverlaging zal op zich de staatskas 750 miljoen kronen (76,5 miljoen euro) kosten.