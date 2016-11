Nutellaroof, kidnapping, drugs... De kerfstok van deze man is héél lang

redactie

We geven toe dat een pot choco sneller leeg is dan we zouden willen, maar om nu aan 28.000 euro aan Nutella te stelen, is nu ook weer niet nodig. De Canadese garagehouder Bill Dhaliwal deed het toch, maar hij hield het niet bij Nutella. De man stal ook luxewagens, dealde drugs, was niet vies van fraude en ging zelfs over tot ontvoering.

Bill Dhaliwal © rv. De misdaadorganisatie van Bill Dhaliwal hield zich met werkelijk álles bezig. Detective Paul Lasalla, die de zaak onderzocht, zei dat hij in zijn carrière nog nooit zoveel verschillende misdrijven gezien heeft die door één organisatie werden gepleegd. De kerfstok van de bende is dan ook lang, heel lang.



Bill Dhaliwal, zijn zoon, zijn vrouw en nog twintig anderen werden deze week opgepakt in het Canadese Toronto. Allemaal werden ze ondervraagd over tal van misdrijven, waaronder de diefstal van een Lamborghini van 320.000 euro en tientallen andere diefstallen. De politie kon ook een spectaculaire kidnapping op het nippertje vermijden. "Als er geld uit kon geslagen worden, greep de bende die kans met beide handen." Detective Paul lasalle

Ontvoering met tasergun De politie waarschuwde op 11 november een ingenieur uit de stad Vaughan, omdat de bende van Dhaliwal hem zou proberen te ontvoeren. Drie mannen zouden zich voordoen als undercoveragenten, hem vervolgens met een tasergun bewerken en hem meenemen naar een geheime locatie. De bende zou een miljoen dollar losgeld vragen, maar daar kon de politie gelukkig een stokje voor steken. De verdachten werden opgepakt voor ze hun plan konden uitvoeren.

Lamborghini Bill Dhaliwal, die ook wel de 'koning van de autodieven' wordt genoemd, baat een garage uit in het Canadese York. Maar in bijberoep steelt hij luxewagens. De politie botste op liefst 58 gestolen wagens, samen goed voor 3 miljoen euro. Het pronkstuk uit het gestolen wagenpark was een Lamborghini van 320.000 euro. "De eigenaar was heel blij om die terug te krijgen", vertelt speurder Lasalle.