Meer dan 250.000 Koreanen straat op tegen presidente

bewerkt door: redactie

26/11/16 - 14u45 Bron: Belga

© afp.

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel hebben volgens de politie 260.000 mensen de koude en de sneeuw getrotseerd om te protesteren tegen presidente Geun-Hye. Ze eisen haar afzetting omdat ze in opspraak gekomen is in een corruptieschandaal.