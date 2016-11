Dikste man ter wereld (584 kilo) 83 kilo aangekomen

Tom Tates

26/11/16

Juan Pedro Franco. © AFP.

De Mexicaan Juan Pedro Franco (32), officieel de dikste man ter wereld, blijkt toch weer te zijn aangekomen. Artsen die de morbide obesitas-patiënt bijstaan dachten dat Franco 501 kilo woog, maar nu blijkt hij dikker dan eerst gedacht. In het ziekenhuis van de stad Guadalajara, waar de man wacht op een noodzakelijke maagverkleining, gaf de weegschaal gisteren bijna 584 kilo schoon aan de haak aan.

Juan Pedro Franco haalde midden november het nieuws toen hij vanuit zijn huis naar het hospitaal werd gebracht. De foto's van dat zware transport gingen de hele wereld rond. Franco moest naar het ziekenhuis, omdat hij al zes jaar niet meer kan lopen en ernstige longproblemen heeft. Als hij niet snel wordt geholpen, bestaat de kans dat hij komt te overlijden.



Volgens het medisch team dat Franco gaat opereren, is de ingreep voorlopig uitgesteld. De man krijgt drie maanden de tijd om met superstrenge diëten weer tientallen kilo's af te vallen.



De Mexicaan is al jaren de dikste man ter wereld. Zijn voorganger en landgenoot Manuel Uribe was dat tot mei 2014. Hij stierf toen hij 393 kilo woog. Maar dat was wel na een operatie. Voor die tijd woog Uribe 596 kilo: dus 12 kilo zwaarder dan Franco nu is.