Dode en drie vermisten bij noodweer Italië

Door: redactie

26/11/16 - 12u55 Bron: Belga

Mensen worden geëvacueerd nadat hun huizen onder water liepen. © ap.

De hevige regenval die Italië sinds donderdag treft, heeft een slachtoffer geëist. Er zijn ook drie vermisten, aldus de Italiaanse media.

In het noorden, nabij Genua in Ligurië, liet een 73-jarige visser het leven. In de buurregio Piemonte is sinds gisteren een 70-jarige vermist. Op Sicilië zijn twee mensen vermist.



In het merendeel van het land is het inmiddels gestopt met regenen. Maar voor sommige streken in Calabrië, de tip van de Laars, en delen van Lombardije en Emilia-Romagna in het noorden blijft de waakzaamheid groot. Daar geldt alarmcode 'rood'.



Piemonte was de voorbije dagen de zwaarst getroffen regio. Er werden honderden personen geëvacueerd en er is meer dan 100 miljoen euro aan schade.