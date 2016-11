Miami viert feest na dood Fidel Castro

Door: redactie

26/11/16 - 08u20 Bron: ANP

And the cacerolas have arrived (pots and pans) as Miami's Cuban community celebrates Fidel Castro's death pic.twitter.com/eqJgfrEq89 — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) 26 november 2016

In de zuidelijke Amerikaanse stad Miami, waar veel uitgeweken Cubanen wonen, wordt op straat feest gevierd na het overlijden van de voormalige Cubaanse dictator Fidel Castro. Honderden mensen zijn de straat opgegaan, vooral in de wijk Little Havana. Ze zwaaien met vlaggetjes en slaan uit pure vreugde met pollepels op pannen, zo is te zien in filmpjes op sociale media.