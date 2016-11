Duiker vond dan toch geen kernbom op zeebodem

Door: redactie

Duiker Sean Smyrichinsky trof vorige maand een vreemd voorwerp aan op de zeebodem in de buurt van Haida Gwaii, een eilandengroep voor de Canadese westkust. De man bracht de Canadese marine op de hoogte en experts vermoedden dat het wel eens om een verloren gewaande kernbom uit 1950 zou kunnen zijn. Dat blijkt na verder onderzoek toch niet het geval te zijn.

"Ik heb iets heel raars gevonden, ik denk dat het een ufo is," grapte Smyrichinsky vorige maand over zijn bizarre vondst, die hij omschreef als een groot metalen voorwerp in de vorm van een bagel.



Een collega-duiker suggereerde dat het om een kernbom kon gaan die vermist is sinds een Amerikaanse bommenwerper in 1950 crashte. Experts bij de marine hechtten geloof aan die hypothese.



Op 22 november ging de HCMS Yellowknife, een Canadees marineschip ter plaatse, in het gezelschap van de duiker. Na nader onderzoek van het wrak bleek het niet om een bom te gaan, maar om een stalen machineonderdeel.



"We zijn verheugd mee te delen dat HMCS Yellowknife in staat was om het voorwerp te lokaliseren en vast te stellen dat het voorwerp geen niet-ontplofte militaire munitie was," aldus commandant Michele Tessier in een verklaring.