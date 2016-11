Argentijnen op straat tegen geweld op vrouwen

Door: redactie

26/11/16

© afp.

Tienduizenden Argentijnse vrouwen liepen gisteren mee in een betoging in Buenos Aires, ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Tienduizenden vrouwen liepen in de Argentijnse hoofdstad van het parlement naar de Plaza de Mayo, na een oproep van de beweging "Ni Una Menos" (Niet een minder).



Sinds het begin van dit jaar werden al 200 vrouwen vermoord door hun verloofde, ex-man of partner in Argentinië, dat nochtans een van de meest ontwikkelde landen van Latijns-Amerika is.



De Argentijnse president Mauricio Macri zal vrijdag families van slachtoffers van seksistische misdrijven ontvangen. In 2014 zij hij in een interview dat vrouwen graag complimenten krijgen, zelfs als het gaat over "hun mooie kont".



De twee voorbije jaren slaagde "Ni Una Menos" er ook al in om meer dan 200.000 mensen te mobiliseren in Buenos Aires.



Ook in Colombia, Chili, Guatemala en Uruguay waren er gisteren manifestaties gepland, net als in het Turkse Istanboel. Daar betoogden meer dan tweeduizend mensen tegen geweld op vrouwen, slechts dagen na de annulatie van een controversieel wetsontwerp dat bepaalde daders van seksueel geweld wilde ontzien.



Feministische organisaties uit Duitsland, Rusland, Israël, Zuid-Korea, Italië, Mexico en Argentinië roepen op om op 8 maart in de hele wereld te protesteren tegen geweld op vrouwen.