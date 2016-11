Vijf en twintig jaar cel voor Frans koppel dat kleine Fiona vermoordde

Door: redactie

Het Franse gerecht heeft gisteren de moeder van de kleine Fiona, een meisje dat in 2013 doodgeslagen werd, en haar partner veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk vijf en twintig jaar.

Het assisenhof van Puy-de-Dôme deed zijn uitspraak vanavond, na een proces van twee weken.



De moeder van het meisje, de 29-jarige Cecile Bourgeon, werd gedeeltelijk vrijgesproken voor de aanklacht opzettelijk geweld met de dood tot gevolg zonder de intentie te doden. Het ouderlijk gezag over haar twee andere kinderen werd haar wel ontnomen.



Haar ex-partner, de 35-jarige Berkane Makhlouf, werd veroordeeld voor zware mishandeling met de dood tot gevolg, en kreeg 20 jaar gevangenisstraf waarvan hij minstens twee derde moet uitzitten.



De advocaat-generaal, die het drugsverslaafde koppel als "duivels" omschreef, had om de maximumstraf van 30 jaar cel gevraagd voor beide beklaagden.



De vader van Fiona, Nicolas Chafoulais, verliet de zaal onmiddellijk na de uitspraak. De ex-partners hielden maandenlang vol dat het meisje ontvoerd was, alvorens ze uiteindelijk bekenden dat ze dood was. Haar lichaam werd nooit teruggevonden, waardoor de precieze doodsoorzaak nooit vastgesteld kon worden.



De verdediging bleef steeds volhouden dat de dood van het meisje een ongeval was. Berkane Makhlouf bleef ook ontkennen Fiona de dodelijke slagen te hebben toegebracht, zoals Cécile Bourgeon beweerde.



De advocaat-generaal geloofde echter niet dat het om een ongeval ging, door "het gedrag van het echtpaar, het macabere scenario en de enscenering van de verdwijning".