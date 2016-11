Door: redactie

Geen enkel ziekenhuis in het oosten van de Syrische stad Aleppo is nog operationeel. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het leger van president Assad heeft de ziekenhuizen zo goed als platgebombardeerd omdat ze in rebellengebied liggen. In de zwaar belegerde stadswijken is het bijgevolg onmogelijk geworden om gewonden en zieken te verzorgen, zegt de organisatie nog. Daarmee zijn zo'n kwart miljoen mensen nu uitgesloten van medische verzorging.