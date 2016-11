Door: redactie

25/11/16

De verdachten die afgelopen weekend werden opgepakt tijdens de terreuractie in Frankrijk, kregen hun orders van IS. Dat heeft de Parijse procureur François Molins zonet bekend gemaakt in Straatsburg. Hij loofde het team dat de arrestaties deed en het onderzoek voerde en gaf meer informatie over de identiteit van de vier mannen die werden opgepakt.