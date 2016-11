Door: redactie

First Lady Michelle Obama heeft vandaag de meer dan vijf meter hoge kerstboom in ontvangst genomen die weldra het Witte Huis van een gezellige kerstsfeer moet voorzien. Ze deed dat in het bijzijn van haar twee neefjes en het koppel landbouwers die de boom gedoneerd hebben. De Kerstperiode is nu ook officieel gestart voor het presidentiële gezin.