Oeps, foutje! Wolkenkrabber van 200 meter hoog zakt scheef in San Francisco

Door: redactie

25/11/16 - 19u18 Bron: ANP

De Millennium Tower in San Francisco. © ap.

Een wolkenkrabber in de Amerikaanse stad San Francisco zakt langzaam maar zeker in de grond. Dat komt doordat de heipalen van de Millennium Tower niet goed de grond in zijn geslagen. Elk jaar zakt de toren een paar centimeter. Het gebouw werd in 2009 opgeleverd.