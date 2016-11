Zwitserse dj krijgt celstraf omdat hij 13.000 platen in brand stak

Door: redactie

Een Zwitserse dj is veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zijn platencollectie, 13.000 stuks, in brand had gestoken. De Zwitserse rechtbank oordeelde dat de brand een poging was de verzekering op te lichten.

De rechtbank in Bern zei dat er voldoende bewijs was dat de 47-jarige dj twee medeplichtigen de opdracht had gegeven de platen in brand te steken in 2012, aldus het Zwitserse nieuwsagentschap SDA.



Het feit dat de bekende artiest financiële problemen had en zijn collectie voor 200.000 Zwitserse frank (zowat 186.260 euro) had laten verzekeren korte tijd voor het incident, rook verdacht. De dj is schuldig bevonden aan het aanzetten tot brandstichting en poging tot fraude. De veroordeling is weliswaar nog niet definitief. Zijn advocaat kondigde immers beroep aan.



Zijn kompanen kregen minder lange celstraffen. De rechtbank hield rekening met het feit dat ze verwondingen opliepen toen de gebruikte brandstof een ontploffing veroorzaakte.