Nederlandse reist vanuit Zaventem met 180.000 euro in schoenen

Door: redactie

25/11/16 - 18u38 Bron: Belga

© belga.

De Spaanse politie heeft op de luchthaven van Madrid een 29-jarige Nederlandse vrouw aangehouden die in vier schoenen, die in haar koffer zaten, 180.000 euro had verstopt. De Spaanse krant 'El País' meldde dat de vrouw in Zaventem op een vliegtuig was gestapt en op weg was naar Colombia.