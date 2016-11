Boeren in zijn regio verhongeren, maar deze Indiase premier laat paleis van 7 miljoen bouwen

Redactie

25/11/16 - 18u35 Bron: Ad.nl

Boeren in de Indiase regio Telangana kunnen amper rondkomen en een groot deel van de bevolking kan zich zelfs geen voedsel veroorloven. Bovendien kampt het gebied met een enorm tekort aan water. De verontwaardiging over het nieuwe paleis dat de regionale premier Chandrasekhar Rao liet neerzetten, is daarom groot.