Lego opent fabriek in China

25/11/16 - 13u35 Bron: Belga

De Deense speelgoedproducent Lego heeft zijn eerste fabriek in China geopend. Niet toevallig: het speelgoedbedrijf heeft er steile ambities.

In Jiaxing, honderd kilometer van Shanghai, opent Lego zijn vijfde fabriek wereldwijd, en de eerste in Azië. In Jiaxing, waar 1.200 mensen werken, zullen jaarlijks miljoenen van de bouwblokjes van de band rollen. De fabriek moet zeventig à tachtig procent van de in Azië verkochte lego-steentjes produceren.



Lego is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw actief op de Chinese markt. De ambities zijn er groot, met een speelgoedmarkt die volop profiteert van het einde van eenkindpolitiek. Zo opende Lego in mei zijn grootste winkel wereldwijd in Shanghai.



Lego heeft ook fabrieken in Denemarken, Hongarije, Mexico en Tsjechië.