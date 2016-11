Verdachte van aanval op rustoord voor religieuzen in Frankrijk geïdentificeerd

bewerkt door: redactie

25/11/16

video Een verdachte werd geïdentificeerd in het onderzoek naar de aanval op een rusthuis voor missionarissen in de Zuid-Franse gemeente Montferrier-sur-Lez. Dat meldt de procureur in Marseille, Christophe Barret. De vermoedelijke dader kon nog niet worden opgepakt.

© epa. Een gewapende man drong gisteravond het rusthuis binnen. Hij bond een medewerkster buiten het rusthuis vast en doodde haar met drie messteken. In het huis wonen zo'n zestig gepensioneerde monniken en nonnen. De overige bewoners zijn gisteravond in veiligheid gebracht en alle verdiepingen van het gebouw zijn doorzocht.



De hulpdiensten trokken massaal uit na de aanval. De politie is in hoge staat van paraatheid door meerdere terroristische aanvallen in het afgelopen jaar. In het land geldt de noodtoestand.

Dader © epa. De dader, die wellicht ook een vuurwapen bij zich had, is nog altijd voorvluchtig. Hij wordt actief opgespoord door de politie. Volgens een woordvoerder van de 'National Gendarmerie' zijn honderd agenten op de been die met behulp van politiehonden in de wijde omgeving van de stad zoeken.



"Het precieze motief van de dader is nog niet bekend", aldus de procureur. "Maar er is geen enkel element dat wijst op islamistisch terrorisme". De woordvoerder geeft aan dat alle mogelijke motieven worden onderzocht.