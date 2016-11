Japan misnoegd over Russische raketten op betwiste Koerilen

bewerkt door: redactie

25/11/16 - 12u16 Bron: Belga

De Japanse premier Shinzo Abe. © reuters.

Rusland verstevigt zijn claim op de betwiste Koerilen door er raketsystemen te installeren. Dat is zeer tot de onvrede van Japan, dat de door Rusland bestuurde eilandjes opeist.

De Japanse premier Shinzo Abe drukt zijn ongenoegen uit over de stationering van de raketsystemen. Met het oog op het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan Japan op 15 december noemt hij dat "betreurenswaardig" en "onverzoenbaar" met de houding van Japan.



Bescherming kust

Russische media hadden bericht dat het leger afweerraketten had geplaatst om de kust te beschermen. Het gaat om raketten van het type Bastion op het eiland Itoeroep en van het type Bal op Koenasjir. De systemen moeten de veiligheid van Rusland verbeteren en het standpunt van Moskou onderschrijven dat de eilanden tot Rusland behoren, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.



Geschil

Rusland en Japan hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een territoriaal geschil over vier eilandjes die op 18 augustus 1945 werden geannexeerd door de Sovjet-Unie. De Koerilen, een eilandengroep van vulkanische oorsprong, verbinden het Russische schiereiland Kamtsjatka met het Noord-Japanse eiland Hokkaido. Japan claimt de door Rusland bestuurde eilanden. Het geschil blokkeert sinds 1945 een vredesverdrag, hoewel de landen in 1956 wel diplomatieke betrekkingen hebben aangeknoopt.