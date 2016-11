Flop: 'Batmanschip' van 4 miljard loopt vol water na botsing in Panamakanaal

Redactie

25/11/16 - 10u51 Bron: CNN

© ap.

De eerste tocht van het bijna 4 miljard euro kostende geavanceerde Batmanschip is niet goed afgelopen. De nieuwste aanwinst van de Amerikaanse marine bleek niet helemaal goed te werken en botste op een wand van het Panamakanaal.

© afp.

De verwachtingen waren hoog van de USS Zumwalt. Admiraal Harry Harris presenteerde het hightech oorlogsschip vorige maand vol trots met de woorden: "Als Batman een schip had, zou het er zo uit zien".



Het ging maandagavond niet ver van thuishaven San Diego mis. Het krachtige Batmanschip, dat tot een van de meest geavanceerde en duurste schepen in de geschiedenis van de Amerikaanse marine wordt gerekend, liep door technische mankementen langzaam vol met water.



Jongensspeelgoed

Het water belemmerde de voorstuwing van het uit de kluiten gewassen jongensspeelgoed, waardoor de oceaanreus tegen een kanaalwand knalde. Het schip met een lengte 183 meter liep een kleine uitwendige beschadiging op en wordt momenteel gerepareerd.



Gehoopt wordt dat het marineschip zijn weg snel weer kan vervolgen. "Momenteel wordt bepaald hoelang de reparatie gaat duren", aldus commandant Ryan Perry in een verklaring aan CNN. Naar verluid nemen de reparaties tien dagen in beslag.

