Trump nodigt enige Europese regeringsleider die hem toejuichte uit in Washington

President Trump De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump heeft een telefoongesprek gehad met de conservatieve Hongaarse premier Viktor Orban. Hij heeft hem uitgenodigd voor een bezoek aan Washington, zegt Orban in een interview met het Hongaarse blad Vilaggazdasag.

"Ik heb hem gezegd dat ik daar al lang niet meer geweest was, omdat ik er als een zwart schaap behandeld werd. Hij antwoordde al lachend dat het bij hem ook zo ging", zo schetste Orban de inhoud van het telefoongesprek. In het verleden hadden de EU en de VS herhaaldelijk kritiek geleverd op Orbans autoritaire manier van regeren. Hoewel Orban al sinds 2010 de Hongaarse regering leidt, heeft hij nooit een bilaterale ontmoeting gehad met Barack Obama, de afscheidnemende president van de VS.

Hek tegen vluchtelingen

De Hongaarse premier was begin deze maand dan ook de enige Europese regeringsleider die zich enthousiast uitliet over de verrassende verkiezingsoverwinning van Trump. Orban, die aan de Hongaarse grens een hek heeft geplaatst om vluchtelingen tegen te houden, bevindt zich op het vlak van het immigratiebeleid bovendien op dezelfde lijn als de Amerikaanse president-elect.



Orban gaf tijdens het interview ook aan dat hij het volle vertrouwen heeft in Trump. "Hij zal een Amerikaanse president zijn die niet ideologisch gebonden is, en die meer geïnteresseerd is in succes, efficiëntie en resultaten dan in politieke theorieën."