Kan je ziek worden van brood? Nederland neemt voortouw in internationaal onderzoek

Het is een verhaal dat met de regelmaat van de klok komt bovendrijven op het internet, maar kan je nu écht ziek worden door het eten van brood? Om het voor eens en voor altijd te weten te komen is een internationaal onderzoek van start gegaan, geleid door Nederland.

Het lijken de bekende boeken 'Broodbuik' van de Amerikaanse cardioloog William Davis en 'De Voedselzandloper' van de Belgische arts Kris Verburgh te zijn die het vuur aan de lont staken. Volgens hen zou tarwe ontstekingen in de darmen veroorzaken, met als gevolg suikerpieken in het bloed, diabetes en hart- en vaatziekten. Opeens kwamen er van overal getuigenissen van tarwebroodeters die last hadden van buikpijn, een opgeblazen gevoel, rusteloosheid en slecht slapen. Ze wisten meteen te vertellen dat de klachten verdwenen zodra ze tarwe lieten staan of bijvoorbeeld overschakelden op speltbrood.



Maar tot nu toe was er nog geen grondig wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar de effecten van tarwe en hard bewijs ontbrak. Daar komt nu verandering in op initiatief van Fred Brouns, emeritus hoogleraar gezonde voeding aan de Universiteit van Maastricht. "Doel is te kijken wat er nu precies aan is van de angstcultuur die rond eten aan het ontstaan is."



Biologisch

Concreet zal het hele proces van het telen van tarwe tot het bakken van brood worden onderzocht. Er zullen verschillende varianten van tarwe gezaaid worden, van broodtarwe tot spelt. Sommige veldjes zullen biologisch worden bemest en andere met de gangbare bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ook de verschillende mogelijke bakprocessen worden bestudeerd.



Proefpersonen

90 proefpersonen met het prikkelbare darmsyndroom zullen vervolgens van de verschillende broden eten, net als een reeks gezonde mensen. Over een jaar moeten de eerste resultaten bekend zijn.