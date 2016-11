Zijn vrouw sneed 23 jaar geleden zijn penis af na jaren van terreur: "Ik verwijt haar niets"

Koen Van De Sype

25/11/16 - 10u44 Bron: nzherald.co.nz

© photo news.

23 juni 1993. Dat was de dag dat er iets brak in Lorena Bobbitt. Na jaren van huiselijk geweld nam ze een keukenmes en sneed ze het geslachtsdeel af van haar slapende echtgenoot John Wayne. De zaak en het daaropvolgende proces waren groot nieuws in de Verenigde Staten. Lorena ging uiteindelijk vrijuit omdat ze gehandeld zou hebben in een moment van waanzin. John Wayne herstelde volledig. Meer nog, hij acteerde sindsdien in verscheidene pornofilms. Dit weekend, 23 jaar later, getuigt hij in de tv-show 'Scandal Made Me Famous' over de noodlottige nacht.

John Wayne en Lorena Bobbitt tijdens hun huwelijksfeest. © photo news. "Ik had aanvankelijk niet door wat er precies gebeurd was", vertelt John (49), die nu aan de kost komt als chauffeur en naar eigen zeggen een vroom christen is. "Ik schrok wakker en er was overal bloed. En opeens zag ik het."



Zijn vrouw Lorena - met wie hij vier jaar samen was - bleek hem te lijf gegaan te zijn met een mes. Moegetergd na jaren van fysiek en seksueel misbruik. John Wayne zou ook aan de lopende band affaires hebben gehad en zich bezondigd hebben aan alcohol- en drugsmisbruik.



Paniek

Na de aanval panikeerde Lorena. "Daar stond ik dan, met een mes in de ene hand en de penis van mijn man in de andere", vertelde ze daar later over. Ze sprong in haar wagen en reed naar haar geboortedorp in Virginia. Onderweg gooide ze het lid van haar man uit het autoraam. De politie slaagde er later in om het te vinden en chirurgen konden het opnieuw aanhechten tijdens een operatie die tien uur duurde. "Het is iets vreselijks om mee te maken", getuigt hij. "Op zeker moment leek zelfmoord de enige oplossing." Lees ook Camera filmt bloedige aanval van drie honden op agente en koppel

Bekende ondernemer doet opmerkelijke getuigenis: "Een angststoornis is een eenzame strijd"

Naakte Anastacia laat littekens borstamputatie zien Lorena tijdens haar proces. © photo news.

© photo news. Maar al snel ging het toch beter met de man. En tot zijn grote vreugde ontdekte hij dat alles nog werkte naar behoren. Zo goed zelfs dat hij ging meespelen in enkele pornofilms. Want na het mediacircus had hij enige bekendheid gekregen. "Ik verwijt Lorena niets", zegt hij nu in een nieuwe aflevering van de tv-show. "We deden elkaar pijn. Ik wens haar het beste toe."