Inwoners van onrustige regio in China moeten reispas inleveren

Door: redactie

25/11/16 - 09u15 Bron: DPA

© ap.

De inwoners van Xinjiang, een onrustige regio in het westen van China, worden verplicht hun reispas in te leveren bij de politie. Met die maatregel wil de Chinese overheid de "openbare orde" handhaven.

Een deel van de inwoners zal zijn paspoort snel weer terugkrijgen, maar mensen met een verdachte achtergrond zullen het land niet meer uit kunnen, zo luidt de verklaring. Die beslissing krijgt heel wat kritiek van mensenrechtenorganisaties. Volgens hen gaat het om een discriminerende maatregel ten opzicht van de Oeigoeren, de moslimminderheid in de regio.



In de regio Xinjiang bestaan er al lange tijd spanningen tussen de Oeigoeren en de Han-Chinezen, die er in de meerderheid zijn. De Oeigoeren klagen aan dat ze vanuit Peking worden onderdrukt. Er zijn ook al verschillende terreuraanslagen geweest in het gebied.