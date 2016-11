Door: redactie

De woensdag gestarte pilotenstaking bij Lufthansa heeft geen einddatum. Dat heeft een woordvoerder van de vakbond Vereinigung Cockpit vandaag gezegd. Morgen schrapt de Duitse maatschappij alvast nog eens 137 vluchten, goed voor 30.000 getroffen reizigers.

Vakbondsman Jörg Handwerg verklaarde dat het de bedoeling is dat de directie een voorstel doet waarover te praten valt, zodat de stakingsgolf kan stoppen. Volgens Handwerg heeft de bond nog steeds de steun van zijn achterban. "Ze verwachten niet dat we Lufthansa zacht aanpakken", zei hij.



Bij de 137 geschrapte vluchten op zaterdag zijn er 88 intercontinentaal, zei Lufthansa. Vandaag waren vooral korte en middellange vluchten getroffen. Op Brussels Airport is op zaterdag voorlopig enkel een vroege vlucht naar München geschrapt.